Пристав приставу глаз выклюет

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю внимательно следят за работой своих сотрудников, моментально реагируя на коррупциогенные и должностные преступления.

За 11 месяцев текущего года в правоохранительные органы уже переданы 44 материала в отношении сотрудников структурных подразделений, по итогам которых возбуждено 7 уголовных дел.

Так, в сентябре 2009 года привлечена к уголовной ответственности сотрудница отдела судебных приставов г. Спасска-Дальнего и Спасскому муниципальному району, которая не перечислила на депозитный счет отдела взысканную с должника сумму, и по подложным документам присвоив деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Установлен также факт составления подложных протоколов об административных правонарушениях в отделе судебных приставов Уссурийска, против которых также возбуждено уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба Управления ФССП по Приморскому краю, с целью противодействия коррупции, выявления противоправных действий со стороны судебных приставов, а также предотвращения фактов злоупотребления должностными полномочиями в Управлении работает "телефон доверия" - 41-21-65.

К слову, за 11 месяцев 2009 года на "телефон доверия" поступило 49 сообщений. По всем сообщениям проведены проверки, по одному из них - возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки).