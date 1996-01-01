Звонок прокурору

15 декабря с 9.00 до 20.00 часов городскими, районными и специализированными прокурорами, прокуратурой Приморского края будет проводиться "горячая телефонная линия", посвященная укрытию от регистрации сообщений о преступлениях.

Каждый человек должен знать, что при обращении в правоохранительные органы его заявление о преступлении обязаны принять, зарегистрировать и организовать проверку в течение 10 дней, о результатах которой проинформировать.

За 9 месяцев 2009 г. прокурорами края выявлено 66459 нарушений закона в данной сфере. Прокуратура края предлагает жителям Приморского края обращаться в прокуратуры по месту их жительства либо нахождения с жалобами на бездействие сотрудников правоохранительных органов при рассмотрении их сообщений о преступлениях, которые были направлены заявителем лично, по почте либо путем обращения по телефону и оставлены без рассмотрения.

Обо всех нарушениях закона необходимо обращаться по указанным телефонам:

Прокуратура г. Владивостока 8 (4232) 26-75-07

Прокуратура Первомайского района г. Владивостока 27-84-67

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока 20-49-46

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока 41-41-78

Прокуратура Советского района г. Владивостока 32-77-33

Прокуратура Первореченского района г. Владивостока 36-23-72

Телефон в прокуратуре Приморского края 8 (4232) 40-64-71

По всем обращениям будут проведены проверки, в том числе с получением от заявителя объяснений и соответствующих документов, подчеркнула старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА.