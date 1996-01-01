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Сбежал из Приморья в Лондон? Интерпол все равно найдет!
Сегодня 43 приморца находятся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Приморского края, в том числе 35 человек, которые подозреваются в преступлениях или скрываются от правосудия. Добрая половина этих граждан скрывается за преступления в сфере экономики.
В приморском Интерполе отказались озвучить фамилии некоторых разыскиваемых, ссылаясь на тайну следствия. Как отметили в филиале НЦБ Интерпола УВД по Приморскому краю РИА "Восток-Медиа", установление места нахождения объявленного в розыск - это дело сотрудников Интерпола, а вопросы объявления в розыск, экстрадиции и депортации - это ведомство Генеральной прокуратуры.
"Не стоит думать, что если есть деньги, то можно скрыться за рубежом и жить там спокойно и счастливо. Наказание неотвратимо. Рано или поздно, но местонахождение подозреваемого будет установлено, - заметил начальник приморского филиала НЦБ Интерпола Юрий САМАРИН в интервью РИА "Восток-Медиа". Так, житель Уссурийска, 33-летний гражданин А., был объявлен в розыск за изнасилование. Пытаясь избежать наказания, мужчина уехал на заработки в Европу, а потом завербовался во Франции в Иностранный легион. Через какое-то время его местонахождение было установлено, и сейчас легионера ждет экстрадиция. Ожидает экстрадиции еще один наш земляк. Этот виртуозный барсеточник и мошенник задержан в Швейцарии.
Половина разыскиваемых Интерполом приморцев - участники или организаторы экономических преступлений. Многие из этих граждан, скрывшихся за рубежом, имеют возможность нанимать адвокатов, представляющих их интересы в правоохранительных органах. Так, наш земляк, назовем его гражданин Н., сейчас находится в США, привел пример Юрий Самарин. За ним числится крупное экономическое преступление. Его место жительства известно, известен и тот факт, что у него уже и паспорт просрочен, и виза закончилась, но процедура экстрадиции пока невозможна. Гражданин Н. в Новом Свете всем жалуется, что в России он подвергся гонению и т.д. Между тем с США и Китаем у России нет договора на выдачу преступников.
Но у Интерпола есть возможности "достать" россиянина в любой стране. Например, в работе с той же Америкой, рассказал глава приморского филиала Интерпола, мы ставим в известность их Интерпол и миграционную службу о составе преступления, прекращении срока визы, загранпаспорта. И когда этот "час Х" наступает, наш подозреваемый переходит в Америке в разряд нелегалов. С некоторыми странами у России существует так называемый принцип взаимности: "Вы отдаете нам нашего подозреваемого, а мы экстрадируем вашего".
Ежегодно с помощью Интерпола устанавливается около 100 преступников, объявленных в международный розыск. И почти половина из них экстрадируется в Россию.
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