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Акции протеста во Владивостоке милиция не дала провести

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую субботу, 12 декабря, сразу два автопробега попытались провести автомобилисты Владивостока. Обе акции в самом начале заблокировали сотрудники правоохранительных органов. Но активисты-общественники оказали упорное сопротивление и готовят новые акции на ближайшее время.

Первый автопробег прошел в рамках общероссийской акции организованной Федерацией автовладельцев России (ФАР).

- Мы требуем отменить транспортный налог в существующей редакции, и включить его в акцизы на топливо, - пояснила "ЗР" представитель ФАР в Приморском крае Анастасия ЗАГОРУЙКО. - Кроме того, нельзя допустить введение платных безальтернативных дорог. Мы за полную отмену грабительских таможенных пошлин на автомобили и снижение ставок до уровня стран Таможенного союза (Беларусь, Казахстан). И, наконец, требуем привести "Технический регламент" в соответствие с Глобальной конвенцией по безопасности и Конституцией РФ.

Автоколонна ФАР из 13 автомобилей стартовала с ул. Тухачевского,62 в 11.30. Почти сразу милиция попыталась разбить колонну. Через двадцать минут около здания Первореченского РОВД, пропустив две головные машины, в колонну втиснулся чужой автомобиль и отсек остальных. Автопробег остановился. На молодых водителей третьей и четвертой машины, Тимофея и Дениса, сотрудники ГИБДД начали составлять протокол об административном нарушении. Дениса даже попытались увезти в здание РОВД. Но автомобилисты сумели отстоять товарища.

Полтора часа милиционеры держали участников акции на улице. Затем вышел один из начальников и корректно пригласил пройти в помещение. Там и был составлен протокол о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

- О проведении автопробега мы подали уведомление в ГИБДД еще 9 декабря, но не получили никакого ответа, - объяснила Анастасия Загоруйко.

Из здания Первореченского РОВД участники автопробега отправились в Первореченский суд, где и просидели до 21.00 часов в ожидании решения мирового судьи. Вердикт - каждый участник автопробега должен заплатить по 500 руб. штрафа за несанкционированную демонстрацию. Автомобилисты намерены оспорить решение мирового судьи.

Второй автопробег организовали активисты не зарегистрированного крыла Товарищества инициативных граждан России. К ФАР-лозунгам ТИГР добавил требование снизить цену на топливо, не допустить повышения стоимости ОСАГО и "Мэра в отставку за снежное фиаско!"

Колонна из десятка автомобилей под флагами с тигром и красными знаменами стартовала с проспекта Красоты. Автопробег должен был пройти через четыре пикета в разных районах Владивостока. Но уже на ул. Шилкинской колонну тормознули. Сотрудники ГАИ проверили документы организатора акции Артема САМСОНОВА. Но он был готов - к чему было придраться.

- Мы согласовали с администрацией Владивостока проведение пикета в четырех районах города, так что мы действовали на законных основаниях, - уверяет Артем Самсонов.

Активисты начали митинг. Вскоре на двух автобусах и трех "Уазиках" прибыли силовики. Пытались увести с собой одного из участников акции, но остальные отбили товарища. Митингующие вызвали прокурора, чтобы пожаловаться на действия милиции. Однако протокол об административном нарушении за несанкционированную акцию был составлен на Артема и Александра Самсоновых.

Тем временем милиционеры начали сдирать с машин плакаты и флаги. Автовладельцы попытались помешать и вцепились в древки. Началась возня, которая со стороны чем-то напоминала неуклюжий танец. Милиционеры набросились на Александра Самсонова и увезли в отделение милиции, где на него составили протокол о сопротивлении сотрудникам милиции. Участники акции протеста отправились за товарищем в Ленинский суд. Но мировой судья перенес заседание на 15 декабря.

В общем, участники обоих автопробегов закончили день в суде.

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