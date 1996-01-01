500 водителей, скрывшихся с места ДТП, задержаны

За 11 месяцев 2009 года органами внутренних дел было задержано 496 водителей (в том числе 181 по городу Владивостоку), оставивших место ДТП, в которых погибли или пострадали люди, сообщает отделение пропаганды Управления ГИБДД по Приморскому краю.

3 декабря в Первомайском районе города Владивостока, по ул. Сахалинская, 17, неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на мужчину, шедшего по пешеходному переходу. На его руках был двухлетний сын. В результате удара пострадал маленький участник дорожного движения.

4 декабря - и вновь Первомайский район. При аналогичных обстоятельствах по ул. Калинина, 273 совершен наезд на пешехода 1980 г.р. Кроме того, с мест ДТП скрылись водители в Партизанском и Михайловском районах Приморского края.

Всего с начала текущего года на территории края зарегистрировано 749 подобных ДТП (из них по городу Владивостоку - 254), 66,2% водителей уже найдены и переданы "в руки правосудия".