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Коммерция под прикрытием

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Несколько месяцев назад "ЗР" писал конфликте вокруг Конторы материально-технического снабжения - 1118 (КМТС), расположенной по адресу: г.Владивосток, ул.Калинина, 30. Известная в бизнес-среде как небольшая портовая компания в активе которой 400 метров причальных стенок в бухте Золотой Рог и подъездных железнодорожных путей, стала яблоком раздора между ФГУП "Военно-морское строительное управление ТОФ Министерства обороны РФ и ФГУП "Дирекция строительства Приморского океанариума".

Напомним, что дирекция строительства Приморского океанариума в лице директора Андрея ПОПЛАВСКОГО настаивала на том, чтобы объект был передан в ее хозяйственное ведение. Мотивация передачи, по словам Андрея Поплавского, -уменьшение издержек при строительстве океанариума. Как стало известно "ЗР", управделами президента сумел настоять на передаче портового актива. ОАО ФГУП "ВМСУ ТОФ МО РФ" в лице бывшего генерала Василия АРИСОВА передал контроль над предприятием.

К сожалению, официальных комментариев о дальнейшей производственной деятельности КМТС Андрей ПОПЛАВСКИЙ не дает. Официальное обращение, зарегистрированное в его приемной, осталось без ответа. Может быть, потому, что, по неофициальной информации, предприятие все лето активно занималось не перевалкой грузов, необходимых для строительства океанариума, а перевалкой рыбопродукции. Учитывая, что эта путина была рекордной, можно предположить, что портовое предприятие неплохо заработало на побочной деятельности.

Кроме того, по информации "ЗР", после того как на предприятии сменились руководители, компании, проезжающие через территорию КМТС к пирсам других организаций (других дорог нет), были вынуждены оплачивать за проезд автомашины по тысяче рублей. Дело дошло до того, что одна из компаний была вынуждена подать иск в Арбитражный суд Приморского края. А вот замены и модернизации оборудования предприятие пока не дождалось. По нашей информации, новое руководство приобрело всего 3 единицы техники, что весьма мало, учитывая объемы будущих грузов.

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