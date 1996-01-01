"Компьютерные пираты" ДВ : преступление и наказание

С 20 по 27 ноября в четырех городах Дальнего Востока, включая Владивосток и Хабаровск, прошли семинары для сотрудников правоохранительных органов по борьбе с пиратством на тему "Актуальные проблемы противодействия распространению и использованию контрафактных программ". Организатором семинаров стало Некоммерческое Партнерство поставщиков программных продуктов (НП ППП, г. Москва).

Непосредственный осмотр мест, где продают компьютерные программы, показал, что на Камчатке и в Магадане ситуация с соблюдением лицензионных прав разработчиков несколько лучше. Зато в Хабаровске контрафактные экземпляры программ были обнаружены в открытой продаже даже в магазине крупной федеральной торговой сети.

По данным ДЭБ МВД и управления "К" БСТМ МВД, за первое полугодие 2009 г. в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 86 преступлений по статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Из них 22 преступления приходится на Хабаровский край, 16 - на Республику Саха (Якутия), 10 - на Сахалинскую область, по 9 - на Приморский край и Магаданскую область, по 2 - на Камчатский край и Еврейскую АО. Однако судебные дела против "пиратов" перестали быть экзотикой.

24 сентября 2009 г. районный суд г. Хабаровска вынес приговор в отношении Е.В. КОНОВАЛОВА, приговорив его к 2 годам лишения свободы условно. Коновалов скачал из Интернета нелицензионные копии программ 1С, Microsoft, Adobe и Autocad и установил их на компьютер клиента, получив за работу 1100 руб. Стоимость экземпляров по всем правообладателям, чьи права были нарушены, составила 312 641 руб.

13 октября мировой суд Первореченского района г. Владивостока вынес приговор в отношении Н.Э. ПАНЧУРКЕЕВА - 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Данное дело было возбуждено по факту проверки, проведенной сотрудниками правоохранительных органов в форме контрольной закупки за 1700 руб. Панчуркеев установил нелицензионные экземпляры ПО Windows XP Professional и Microsoft Office 2003 на три жестких диска, предоставленных оперуполномоченным по борьбе с компьютерными нарушениями и незаконным оборотом РЭС. Стоимость программ составила 67 564,35 руб.

20 октября Мировой суд Первореченского района г. Владивостока вынес приговор и в отношении Е.А. ДАНКОВА - штраф в размере 10000 руб. Данков приобрел и хранил 15 дисков, содержащих нелицензионные копии ПО Microsoft. 28 апреля он установил нелицензионные программы на три жестких диска, предоставленных оперуполномоченным отдела по борьбе с компьютерными преступлениями в рамках операции "проверочная закупка". Стоимость экземпляров составила 72 422 руб.

29 октября Кировский районный суд г. Хабаровска признал виновным в нарушении авторских прав С.Д. РОМАНОВА - год лишения свободы условно с испытательным сроком. Компьютерщик установил в офисе незаконно приобретенные программы Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office Professional 2007 и AutoCAD 2009 Commercial New SML. Цена вопроса - 136 200 руб.

Маленькие суммы ущерба и условные сроки весьма смахивают на показательный урок - правоохранители и правообладатели дают россиянам срок уйти от массового пиратства в ПО.