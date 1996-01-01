А был ли баннер?

"Приморцев в беде не брошу!" - именно такое громкое заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского появилось на рекламном баннере, расположенном по улице Суханова во Владивостоке.

Жители города живо отреагировали на столь неоднозначное высказывание Владимира Вольфовича (о чем свидетельствует активное обсуждение этой рекламы на просторах Интернета). У всех возник только один вопрос: "А о какой же беде идет речь?" Такой же вопрос заинтересовал и Приморское УФАС России. В Приморское региональное отделение политической партии ЛДПР был отправлен запрос с просьбой, конкретизировать смысл рекламного сообщения, чтобы выяснить, насколько оно соответствует закону "О рекламе". Однако Приморское отделение ЛДПР заявило, что не размещало данную рекламу и о том, кто является ее рекламодателем, не знает. Так как приморские либерал-демократы открестились от этой рекламы, запрос был сделан и в рекламное агентство, которому принадлежит рекламная конструкция. И что интересно: здесь тоже, как оказалось, агентство договор о размещении рекламы не заключало и в аренду это рекламное место не сдавало. Однако баннер сняло.

По сообщению пресс-службы УФАС