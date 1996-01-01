www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

А был ли баннер?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Приморцев в беде не брошу!" - именно такое громкое заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского появилось на рекламном баннере, расположенном по улице Суханова во Владивостоке.

Жители города живо отреагировали на столь неоднозначное высказывание Владимира Вольфовича (о чем свидетельствует активное обсуждение этой рекламы на просторах Интернета). У всех возник только один вопрос: "А о какой же беде идет речь?" Такой же вопрос заинтересовал и Приморское УФАС России. В Приморское региональное отделение политической партии ЛДПР был отправлен запрос с просьбой, конкретизировать смысл рекламного сообщения, чтобы выяснить, насколько оно соответствует закону "О рекламе". Однако Приморское отделение ЛДПР заявило, что не размещало данную рекламу и о том, кто является ее рекламодателем, не знает. Так как приморские либерал-демократы открестились от этой рекламы, запрос был сделан и в рекламное агентство, которому принадлежит рекламная конструкция. И что интересно: здесь тоже, как оказалось, агентство договор о размещении рекламы не заключало и в аренду это рекламное место не сдавало. Однако баннер сняло.

По сообщению пресс-службы УФАС

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru