Пристроил на теплое место

Приморский краевой суд удовлетворил кассацию гособвинения и отменил оправдательный приговор в отношении заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю Константина АСТВАЦАТУРОВА и его бывшей супруги Марины САЗОНОВОЙ.

Они обвинялись в мошенничестве с использованием служебного положения. Так, Константину Аствацатурову было предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве супруги на работу в Управление судебных приставов. Сазонова, не проработав ни дня в службе судебных приставов, получила заработную плату и другие причитающиеся выплаты в сумме 20 412 руб., да еще за бюджетный счет съездила в столицу. Но Фрунзенский суд 27 июля вынес оправдательный приговор. Как сообщил старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА, теперь уголовное дело поступит на новое рассмотрение суда, но в ином составе.