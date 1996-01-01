Памяти павших посвящается...

11 декабря исполняется 15 лет с начала боевых действий в Чечне. И все эти годы Северный Кавказ остается болевой точкой России. Там продолжают гибнуть люди. За 15 лет на Северном Кавказе погибли 172 приморца. 90 человек - это жители Владивостока и морские пехотинцы, убывшие в зону боевых действий из нашего города. К этой скорбной дате Приморской краевой общественной организацией ветеранов боевых действий "Контингент" при поддержке администрации г.Владивостока и ОАО "Примавтодор" издана 3-я Книга памяти, посвященная погибшим землякам. Презентация 3-го издания Книги памяти состоится во Владивостоке 8 декабря, в Доме офицеров флота.