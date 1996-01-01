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Наркотики или жизнь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

25 ноября в студенческом клубе Дальрыбвтуза "Паллада" прошла антинаркотическая акция "Выбери жизнь и свободу", организованная УФСКН России по Приморскому краю совместно с Молодежным центром вуза. Приглашены сюда были курсанты и студенты первого курса. Их дальнее плавание только начинается. И важно, чтобы они не наскочили на рифы в виде наркотиков, СПИДа и преступности.

"Жизнь наркомана коротка: 8-10 лет, после этого он уходит в передозировку. Передозировка - это остановка дыхательной мускулатуры, во время передозировки сердце гоняет кровь по организму, ткани какое-то время живут и, пока это продолжается, наркомана еще можно спасти от смерти. Если времени пройдет много, мозг умрет". Так - страшно и открыто - описывается конец жизни наркомана в фильме "Незримая война". Видеоряд шокирующий: наркотики в действии, страдания, крупные планы инъекций, гангрены, агония полуживых тел… Документальный фильм ужасов. А что? "Пилу" молодежь смотрит, стремясь попасть на премьеру новой части. Здесь эмоции не менее яркие: когда смотришь на то, как молодой парень реально умирает от передозировки, слёзы ужаса и жалости удается сдерживать с трудом.

"Каждый, кто пробует наркотик первый раз из любопытства, уверяет себя, что он-то волевой и никогда не станет наркоманом, - обращается к присутствующим Ольга ЮЖАКОВА, заведующая детским отделением краевого наркодиспансера. - Но наркотическая зависимость - это биологический закон: попробовав наркотик раз, человек к нему привыкает. Есть такая поговорка: один раз попробовать наркотик - это страшно много, тысячу раз - это уже очень мало".

За время работы наркополиции, общее снижение уровня наркомании в Приморском крае составило почти 20% . Несмотря на это, проблема по-прежнему остается острой для нашего региона. Если же говорить о ВИЧ-инфицированных, то по данным краевого центра по борьбе со СПИДом, на 1 ноября этого года в Приморье зарегистрировано 8 306 ВИЧ-инфицированных. "Эту цифру можно смело умножать на три, - говорит Анна ТЫМЧИК, клинический психотерапевт ГУЗ ККЦ Центра "СПИД". - Лишь 20% инфицированных знают о своем заболевании, остальные 80% даже не подозревают. Огромное распространение ВИЧ получил в среде наркоманов, хотя это не единственный путь заболевания".

Борцы с наркоманией и СПИДом работают рука об руку уже давно. Но этих сил не достаточно. И потому наркоконтроль предлагает всем жителям Приморья принять участие в разработке антинаркотической стратегии России и нашего региона. Свои предложения по противодействию наркомании и наркопреступности молодые люди могут отправить на электронную почту narkopress@mail.ru и по тел. 8 (4232) 45-84-18. Идеи обязательно найдут своё воплощение.

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