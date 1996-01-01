Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Наркотики или жизнь
25 ноября в студенческом клубе Дальрыбвтуза "Паллада" прошла антинаркотическая акция "Выбери жизнь и свободу", организованная УФСКН России по Приморскому краю совместно с Молодежным центром вуза. Приглашены сюда были курсанты и студенты первого курса. Их дальнее плавание только начинается. И важно, чтобы они не наскочили на рифы в виде наркотиков, СПИДа и преступности.
"Жизнь наркомана коротка: 8-10 лет, после этого он уходит в передозировку. Передозировка - это остановка дыхательной мускулатуры, во время передозировки сердце гоняет кровь по организму, ткани какое-то время живут и, пока это продолжается, наркомана еще можно спасти от смерти. Если времени пройдет много, мозг умрет". Так - страшно и открыто - описывается конец жизни наркомана в фильме "Незримая война". Видеоряд шокирующий: наркотики в действии, страдания, крупные планы инъекций, гангрены, агония полуживых тел… Документальный фильм ужасов. А что? "Пилу" молодежь смотрит, стремясь попасть на премьеру новой части. Здесь эмоции не менее яркие: когда смотришь на то, как молодой парень реально умирает от передозировки, слёзы ужаса и жалости удается сдерживать с трудом.
"Каждый, кто пробует наркотик первый раз из любопытства, уверяет себя, что он-то волевой и никогда не станет наркоманом, - обращается к присутствующим Ольга ЮЖАКОВА, заведующая детским отделением краевого наркодиспансера. - Но наркотическая зависимость - это биологический закон: попробовав наркотик раз, человек к нему привыкает. Есть такая поговорка: один раз попробовать наркотик - это страшно много, тысячу раз - это уже очень мало".
За время работы наркополиции, общее снижение уровня наркомании в Приморском крае составило почти 20% . Несмотря на это, проблема по-прежнему остается острой для нашего региона. Если же говорить о ВИЧ-инфицированных, то по данным краевого центра по борьбе со СПИДом, на 1 ноября этого года в Приморье зарегистрировано 8 306 ВИЧ-инфицированных. "Эту цифру можно смело умножать на три, - говорит Анна ТЫМЧИК, клинический психотерапевт ГУЗ ККЦ Центра "СПИД". - Лишь 20% инфицированных знают о своем заболевании, остальные 80% даже не подозревают. Огромное распространение ВИЧ получил в среде наркоманов, хотя это не единственный путь заболевания".
Борцы с наркоманией и СПИДом работают рука об руку уже давно. Но этих сил не достаточно. И потому наркоконтроль предлагает всем жителям Приморья принять участие в разработке антинаркотической стратегии России и нашего региона. Свои предложения по противодействию наркомании и наркопреступности молодые люди могут отправить на электронную почту narkopress@mail.ru и по тел. 8 (4232) 45-84-18. Идеи обязательно найдут своё воплощение.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда