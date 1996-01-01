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Предпринимателя подозревают в незаконном проектировании моста к саммиту АТЭС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении предпринимательницы из Владивостока, которую подозревают в незаконном проектировании ряда объектов, в том числе моста через бухту Золотой Рог к саммиту АТЭС.

Об этом сообщила 2 декабря пресс-служба Главного управления МВД РФ по ДФО.

"С июня 2008 г. по апрель 2009 г. приморская предпринимательница незаконно организовала выполнение работ по проектированию различных зданий и сооружений к саммиту АТЭС 2012 г., многофункциональные комплексы и концертно-спортивный комплекс", - говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов, на проектной документации строящихся объектов 30-летняя предприниматель незаконно заработала около 16,5 млн руб.

По российскому законодательству, в штате организации, оформляющей подобные заказы, должно быть не менее 50% специалистов в области проектирования. В штате компании подозреваемой числилась только она сама. Но отсутствие у ее общества с ограниченной ответственностью специального разрешения и подчиненных не помешали ей заключить ряд договоров, отмечается в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждено по пункту "б" части второй статьи 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Губернатор Приморья Сергей Дарькин 1 декабря заявил, что инженерно-технические подготовительные работы к саммиту АТЭС закончены, на всех объектах ведется строительство.

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