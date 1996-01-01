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Партия предложила ликвидировать МВД?
Представитель "Единой России" предложил кардинальный способ борьбы с произволом в системе МВД. Министру Рашиду НУРГАЛИЕВУ предложили не заниматься реформами, а просто ликвидировать ведомство. Правда, лидеры партии поспешили нивелировать скандальное заявление.
Проблему произвола в правоохранительных органах затронул в послании к Федеральному посланию президент России Дмитрий Медведев. По его словам, "должны быть приняты самые эффективные меры для очищения рядов милиции и специальных служб от недостойных сотрудников".
"Модернизировать МВД, реформировать МВД невозможно, его можно только ликвидировать", - сказал на пресс-конференции член генсовета "Единой России", депутат Госдумы Андрей МАКАРОВ. "Из МВД должен быть выведен следственный аппарат, следствие не может находиться в МВД, необходимо решить вопрос по экономическим, налоговым преступлениям. Нельзя брать человека под стражу до тех пор, пока приговором суда не установлена его виновность", - цитирует Макарова "Интерфакс".
"Система создана таким образом, что она убивает порядочность в людях, заставляет их работать непорядочно", - сказал он. По его словам, необходимо в два раза сократить штат МВД России. "В нашей милиции работает кратно больше людей на душу населения, чем в любой цивилизованной стране мира. Мы можем совершенно безболезненно заявлять о том, что милиция будет сокращаться минимум в два раза. Надо вывести всю милицию за штат и начать очищение милиции с участием общественности, правозащитников", - заявил Макаров.
В 2009 г. в обществе и прессе о масштабах коррупции и произвола в МВД стали говорить особенно остро. Этому предшествовал ряд громких скандалов, в том числе с майором Денисом ЕВСЮКОВЫМ из ОВД "Царицыно" в Москве. Летом руководство МВД обещало изменить систему пополнения кадров в милиции, ввести институт поручительства при назначении сотрудников на вышестоящие должности.
Опыт разгона дискредитировавших себя силовых ведомств на территории бывшего СССР уже имеется - на Украине и в Грузии.
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