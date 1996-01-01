Туристические компании привлекаются к ответственности

В адрес Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 3 квартале 2009 года поступило 12 жалоб на нарушение прав потребителей при оказании туристских услуг организациями ООО "Лев", ООО "СакВояж", ООО "Круиз", ООО "Кэван", ООО "Тим", ООО "Рубикон" и другими.

Мало кто из туристов, собравшихся в путешествие в Китай и воспользовавшийся услугами этих турагентств, знал, что имеет право на необходимую и достоверную информацию о туристском продукте, о правилах въезда в страну временного пребывания и выезда из страны временного пребывания, о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 3 квартале были проведены мероприятия по контролю 12 турфирм, нарушения установлены в 6 турфирмах. Пять организаций привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, 6 организациям выданы предписания руководителя Управления о соблюдении обязательных требований законодательства.