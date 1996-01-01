Главу Пограничного муниципального района снова вызовут в суд

Определением судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от 23 ноября отменен приговор в отношении главы Пограничного муниципального района Эдуарда БЛИНОВА.

Глава района был оправдан 22 сентября 2009 года. Пограничным районным судом по обвинению в превышении должностных полномочий, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Кассационное представление прокуратуры Пограничного района Приморского края и жалобы потерпевших удовлетворены, сообщила старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА. Причем приговор отменен в связи с нарушением норм уголовно-процессуального закона, повлекшим несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела. Уголовное дело по обвинению Э.Н. Блинова направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.