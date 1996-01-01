Милиция проведет "смотр" нелегалов

В Приморском крае продолжается оперативно-профилактическая операция "Незаконный мигрант-2009".

Как сообщили в пресс-службе УВД по Приморскому краю, работа по выявлению иностранных граждан, нарушающих правила пребывания на российской территории, проводится в первую очередь силами подразделений милиции общественной безопасности. Кроме того, в этом году в рамках операции со стороны Управления внутренних дел по Приморскому краю задействованы отделы по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке, оперативники уголовного розыска и отделов по борьбе с экономическими преступлениями.

В первую очередь будут организованы проверки по выявлению и пресечению нарушений законодательства работодателями и иностранными гражданами в сфере миграции.