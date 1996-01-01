Патрули уходят с улицы

МВД России решило отказаться от практики массированного патрулирования в городах, сообщило ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Рашида НУРГАЛИЕВА. Вместо этого, по словам министра, МВД переходит к выполнению программы "Милиция в шаговой доступности", которая будет реализовываться с помощью новых видов вооружения, а также спутниковых и навигационно-мониторинговых систем. Ранее Нургалиев обещал в ближайшее время оснастить все ведомственные машины приемниками спутниковой системы ГЛОНАСС. Сейчас такие приемники есть на 12,5 тыс. автомобилей МВД РФ.