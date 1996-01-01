Шли пароходы в затон. С икрой

Трюмы, полные икры, выявлены на теплоходах хабаровского предпринимателя сотрудниками Дальневосточного УВДТ МВД России совместно с представителями УФСБ России по Хабаровскому краю. Деликатес был обнаружен при досмотре прибывших в Хабаровск с низовьев Амура теплоходов "Хинган" и "Карат", принадлежащих индивидуальному предпринимателю СТРУПОВУ. Документов, подтверждающих законность приобретения ценных водных биоресурсов, на судне не было. 9 тонн тонн лососевой икры и 50 кг осетра оперативники предварительно оценили в 9 млн рублей.