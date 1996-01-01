Из третьего похода вернулись корабли ТОФ

Вчера Владивосток напоминал порт морской славы. К родному берегу из дальнего похода вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц", танкера "Борис Бутома" и спасательного буксира МБ-99.

Тихоокеанцы, отрапортовал командир отряда контр-адмирал Сергей АЛЕКМИНСКИЙ, выполнили возложенную на них миссию - за время патрулирования Индийского океана моряки сопроводили в безопасные воды 13 караванов. А это 101 судно из 26 стран мира. В ходе боевой службы в океане тихо-океанцы приняли участие в двух совместных учениях с боевыми кораблями ВМС Народно-освободительной армии Китая. Наши моряки совершили деловые заходы в порты Салала султаната Оман,Республики Сейшельских островов, побывали в Куала-Лумпуре, в городах Келанг и Путраджай. Это был самый протяженный по времени поход, он продолжался 141 сутки. Кроме моряков на кораблях находились подразделения морской пехоты и два вертолета для воздушной разведки и поиска пиратов. Город встретил моряков белизной снега и радостью родных и близких.