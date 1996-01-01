Взяли оборотней

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела в отношении сотрудников милиции, которые за возврат похищенного автомобиля требовали от потерпевшей 70 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморью Аврора РИМСКАЯ.

Следственным отделом по Первореченскому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию преступлений, связанных с автотранспортом, отделения по раскрытию преступлений имущественного характера отдела уголовного розыска криминальной милиции Александра ВОХРОМЕЕВА, инспектора дорожно-постовой службы Виктора МАКАРЕНКО и ранее судимого Евгения КОВТУНА.

Следствием установлено, что в начале августа Вохромеев и Макаренко приобрели у Ковтуна ранее похищенный им автомобиль, за возврат которого впоследствии сотрудники милиции получили от его законной владелицы 70 тысяч рублей.

Органами следствия Вохромееву и Макаренко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 175, ч. 3 ст. 30, ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенного группой лиц по предварительному сговору в отношении автомобиля, с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ковтуну предъявлено обвинение по двум составам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенный в отношении автомобиля).

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд. Расследование уголовного дела провел следственный отдел по Первореченскому району Владивостока следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.