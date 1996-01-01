К "капитальному ремонту милиции"

Под обращением "Мы - за капитальный ремонт милиции. А Вы?" на 10 ноября подписались 1831 человек. Присоединиться к акции и выразить свое мнение вы можете на сайте www.mvdremont.ru

Именно так, "За капитальный ремонт милиции", инициаторы акции - жители Перми - назвали кампанию по сбору подписей под обращением за радикальные реформы в системе внутренних дел, стартовавшую 21 октября. Инициаторы движения планируют к 1 декабря 2009 года сформировать пакет базовых предложений по реформированию милиции, который будет передан в Кремль. По их мнению, пик акции должен прийтись на День милиции, то есть на 10 ноября 2009 года, ведь после "дела милиционера-убийцы бывшего начальника ОВД Царицыно Дениса ЕВСЮКОВА" и ему подобных, МВД России не имеет морального права проводить пышные торжества в свой профессиональный праздник.

- В День милиции всем нам надо задуматься, что мы празднуем? Почему милицию так не любят и боятся те, кого она призвана защищать? Почему все только и говорят о реформе милиции, но, невзирая на директивы и проверки, ничего серьёзного не происходит? Почему лавина информации о произволе и коррупции милиции, которая обрушивается на нас из СМИ, никого не удивляет и воспринимается как норма? - спрашивают активисты "капитального ремонта милиции", в тоже время признавая, что еще не все органы правопорядка коррумпированы. И что "в милиции служит немало честных и самоотверженных людей, работающих во имя нашей безопасности, но не они, к сожалению, определяют ситуацию".

Вспоминая недавние криминальные сводки, где почти ежедневно в качестве подозреваемых, обвиняемых и подсудимых фигурируют представители органов правопорядка, с инициаторами акции невозможно не согласиться. Милиция давно уже стала у нас государством в государстве. Она живет сама по себе - вольная и независимая, незаметно подмяв под себя Закон и порядок. Народ сторонится представителей правопорядка, и это надо признать. Власть предпочитает не связываться с милицией, а преступность в это время растёт.

Помнится, в Советском Союзе в школах действовали кружки Юных друзей милиции. Сегодня таких кружков нет. И, по вполне понятным причинам, в ближайшее время не будет. К сожалению, сказка Сергея МИХАЛКОВА про дядю Степу-милиционера, а также некогда популярная песня о том, что "моя милиция меня бережет", уже не актуальны. Нынче у населения, воспитанного бандитскими телесериалами, в фаворе другие герои. Дело дошло до того, что в Интернете появились курсы по защите граждан от неправомерных домогательств сотрудников милиции!

Не так давно один из популярных социологических центров проводил опрос среди россиян на тему: откроете ли вы дверь в свою квартиру человеку, назвавшемуся сотрудником милиции? Повальное большинство респондентов, 85 человек из 100 опрошенных, ответили категорическим отказом! Об этом надо задуматься министру МВД РФ Рашиду НУРГАЛИЕВУ, а также всем офицерам, сержантам и рядовым милиции накануне своего профессионального праздника.

Бесконечный скорбный список

В последнее время отечественная пресса кинулась обсасывать "дело Евсюкова", потому как факт "жареный": два трупа на информационном безрыбье, это не фунт изюма! Запамятовав о более громком и кровавом "деле капитана ГАИ из поселка Ярославский Приморского края Сергея СЕМИДОЦКОГО". В сентябре 2002 года по пьяной лавочке он уложил из карабина наповал шесть человек и ранил девятерых. Убийца не дожил до суда, скончавшись на операционном столе в больнице поселка Хороль после второй попытки суицида. Очень странная, надо заметить, смерть.

А вот еще одно несколько свежих ЧП из милицейских рядов. Отстранен от должности глава МВД Бурятии Виктор СЮСЮРА. Его обвиняют по статье "Контрабанда, совершенная организованной группой лиц". Всего же экс-министру инкриминируются 44 преступных эпизода!

Владивосток до сих пор муссирует арест бывшего командира полка ДПС города Владивостока полковника милиции Николая СТАРИНЦА. Сотрудники ФСБ надели на него наручники прямо в здании Городской ГАИ, на глазах у подчиненных и посетителей. По одной версии, полковника взяли за превышение служебных полномочий, якобы он отмазывал своих знакомых от наказания за нарушение правил дорожного движения. По другой - за "крышевание" торговцев наркотиками. Пресс-служба ГИБДД по этому поводу до сих пор молчит.

В конце прошлой недели под Псковом были задержаны трое сотрудников отдельного батальона милиции города Пскова, занимавшиеся… незаконными раскопками на территории памятника истории, городища Котельное. "Черных копателей" взяли при попытке скрыться с места преступления. После чего в лексиконе милицейских сводок появились "вандалы в погонах".

24 октября 2009 года, в городе Кызыл (Республика Тува) 25-летний сотрудник оперативно-розыскной части управления по борьбе с экономическими преступлениями, старший лейтенант Аян ПАВЛОВ, будучи в нетрезвом состоянии, убил из табельного оружия двух сотрудников ДПС и ранил одного, после чего покончил жизнь самоубийством. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев по поручению Дмитрия Медведева отстранил от должности главу МВД республики, генерал-майора Виктора ЛЕСНЯКА.

Все на борьбу с…!

Подобный скорбный список можно было бы продолжить. Но даже исходя из вышеизложенного очевидно, что сегодня российская милиция тяжело больна, и что своими силами ей не излечиться. Инициаторы движения за "капитальный ремонт милиции" убеждены, что нашим правоохранительным органам необходимы новые стены, новые перекрытия и серьёзно укреплённый фундамент!

- Нужна милицейская реформа без дураков: честная, жёсткая и умная! Стране необходима по-настоящему новая, другая милиция! Нас убеждают: "другой милиции у нас нет". Значит её нужно создать! - говорят жители Пермского края, призывая честных граждан России поставить свою подпись под посланием к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину.

- Для нас в равной степени неприемлемо и бессилие МВД перед преступностью, и милицейский произвол в отношении нас, граждан, и милицейская коррупция, ставшая отраслью российской теневой экономики. Но мы всего лишь инициаторы акции, а ее действующие лица - вся думающая и небезразличная Россия. Потому что, так продолжаться не может! - заявляют пермяки в меморандумах.

Уже сегодня к акции подключились жители всей России. Как сообщают организаторы акции, "в российской общественной кампании "За капитальный ремонт милиции" завершается первый ее этап. До 15 ноября все поступившие предложения по направлениям и принципам реформы милиции будут обработаны и классифицированы. Затем они будут направлены для рассмотрения и изучения ведущим общественным и государственным экспертным институтам. После получения экспертных оценок будет окончательно аккумулирован пакет "Народного заказа на реформу" и предложены формы и механизмы реализации капитального реформирования милиции, всей системы органов внутренних дел".

Подписи под обращением за "капитальный ремонт милиции" можно оставить в Интернете на сайте http://www.mvdremont.ru/