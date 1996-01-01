Русская мафия в США. Без легенд

С середины 90-х гг. XX века деятельность "русской мафии" вызывает все большую озабоченность у правоохранительных служб разных странах мира, становясь предметом межведомственных переговоров и межгосударственных соглашений. Однако зачастую данный термин подразумевает под собой отнюдь не российскую организованную преступность, а преступность выходцев из государств СНГ независимо от их национальности и гражданства.

В определенной степени использование данного термина допустимо, так как всех преступников из СНГ за рубежом объединяют не только знание русского языка, но и криминальные традиции. Однако отождествление этих явлений самым негативным образом сказывается на международной репутации России, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики, а также создает крайне негативное представление о российских гражданах.

Несмотря на очевидную актуальность и практическую значимость, данная тема недостаточно полно освещена в отечественной научной литературе. Для того чтобы восполнить существующий пробел, я принял участие в исследовательском проекте "IREX" - "Российско-американский форум экспертов". Темой Форума на 2008 г. была выбрана "Транснациональная организованная преступность". С марта по май 2008 г. на базе факультета уголовного процесса Университета Ратгерса (г. Ньюарк, Нью-Джерси) под руководством профессора Джима Финкенауэра я занимался изучением состояния русскоязычной преступности с целью выработки мер борьбы с ней. В течение этого времени мы неоднократно выезжали в разные города, где интервьюировали представителей правоохранительных служб (Минюста, ФБР, полиции), ученых и даже преступников в целях восполнения пробелов в нашем исследовании. Много времени отнимала работа в архивах судов и спецбиблиотеках. Для того чтобы получить представление о географической распространенности русскоязычной преступности мы подготовили и разослали в различные правоохранительные службы более 70 анкет. В итоге нам удалось составить геокриминологическую карту преступной активности выходцев из России.

По итогам поездки в США я пришел к следующим выводам:

Всплеск преступности в России в 90-е годы, сопровождавшийся ростом иммиграции и движением капиталов, породил волну спекуляций о "русской мафии". Однако заявления большинства американских спецслужб и политиков по этому поводу были слабо аргументированы и весьма эмоциональны. Обсуждение данной темы было в значительной степени уделом различных СМИ, утилитарный подход которых во многом способствовал ее гиперболизации и мифологизации.

Между тем, как показал статистический анализ, по количеству совершаемых преступлений россияне даже не входят в "двадцатку" самых криминальных этнических диаспор. По данным КД МИДа России на январь 2008 г., на территории США находились под следствием или отбывали наказание всего 70 граждан РФ. При этом следует учитывать, что русскоязычная диаспора насчитывает 2,7 млн. человек.

Как правило, россиянам инкриминируются вождение автомашины в состоянии опьянения или без документов, кражи из супермаркетов и домашнее насилие. Случаи совершения ими тяжких преступлений (убийство, наркоторговля, вымогательство и др.) носят единичный характер. Проблемы полиции чаще всего создают лица, находящиеся в иммиграционных тюрьмах за нарушение сроков пребывания в США. Большинство из них не являются гражданами РФ, хотя и говорят по-русски. Отсутствие у них документов, удостоверяющих личность, не позволяет полиции точно определить их гражданство. В результате в российские консульские учреждения приходят запросы об установлении их личности. В течение всего этого времени задержанный в полицейской картотеке значится как россиянин.

Не находит своего подтверждения и тезис о превосходстве российских преступных групп в сфере компьютерных технологий. Анализ ежегодных докладов ФБР об онлайновых мошенничествах показывает, что на долю российских хакеров приходится менее 1% всех поступающих заявлений. По этому показателю Россия занимает там лишь 9-е место. Несмотря на перечисленные обстоятельства, российские преступные группы не оказывают сколько-нибудь значимого влияния на криминальную ситуацию в Соединенных Штатах. По данным экспертов Центра миграционных исследований, наибольшую угрозу внутренней безопасности США сегодня представляют латиноамериканские банды. Вот как выглядит структура современной иностранной организованной преступности: К числу наиболее известных уголовных дел, возбужденных в отношении российских криминальных авторитетов, следует отнести: США против В. Иванькова - попытка вымогательства и организация фиктивного брака (Нью-Йорк, 1995), США против А. Тохтахунова - попытка оказания давления на судей с целью фальсификации результатов спортивных соревнований (Нью-Йорк, 2002) и США против С. Могилевича - мошенничество с ценными бумагами (Филадельфия, 2003). Двое последних до сих пор находятся в розыске, так как Россия отказала США в их выдаче. Среди уголовных дел, возбужденных американскими властями или с их подачи в отношении дальневосточников, следует отметить: США против В. Шегнагаева - уклонение от уплаты налогов (Сиэтл, 2000) или дело А. Козлова - контрабанда водных биоресурсов и отмывание денег (Петропавловск-Камчатский, 2000). Следует отметить, что получив вид на жительство или гражданство, россиянин теряет свою региональную идентичность. В судебных документах обычно пишут: "приехал из России". Большинство уголовных дел против дальневосточников было возбуждено на западном побережье США - в штатах Вашингтон и Калифорния. Основные направления их преступной деятельности - мошенничества, контрабанда биоресурсов и угнанных автомобилей, а также отмывание денег. В качестве рекомендаций нами были предложены: скорейшая имплементация положений ратифицированных конвенций в национальное законодательство; принятие Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" с последующим внесением необходимых поправок в действующее уголовное законодательство; совершенствование международно-правового сотрудничества (упрощение процедуры получения информации, установление сроков исполнения запросов, экстрадиция, розыск и возврат преступных доходов). Завершая экспресс-анализ российской организованной преступности в США, следует обратить внимание на одну характерную деталь. Практически во всех публикациях на эту тему основной акцент делается на подозрительные банковские вклады или инвестиции. Причем вывод о незаконном происхождении денежных средств зачастую базировался не на материалах уголовных дел, а на субъективной оценке процессов, происходящих в России. Приводя конкретные суммы, фамилии и названия компаний, ничего не сообщается о принятых мерах. Даже учитывая конфиденциальность такой информации, сложность и длительность сбора доказательств, до сих пор ничего не слышно о многочисленных судебных процессах над подозрительными российскими бизнесменами. Кроме того, ничего неизвестно и о введении в отношении них каких-либо санкций. Единственным примером можно считать российского миллиардера О. Дерипаску, которому Госдеп США отказал в визе по причине его возможных связей с нынепокойным лидером измайловского преступного сообщества А. Малевским. Таким образом, подозрительность иностранных правоохранительных служб есть не что иное, как реакция на агрессивную экспансию российского бизнеса, имеющего весьма сомнительную репутацию за рубежом. По данным опроса компании "Edelman", в развитых странах российскому бизнесу не доверяют 82% респондентов, а в развивающихся - 56%. Это и неудивительно, так как согласно исследованию международного рейтингового агентства "Standard&Poor's", индекс прозрачности российских компаний составляет всего 50%. А. Сухаренко, директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ при ПИГМУ