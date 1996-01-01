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Автомобилисты повздорили с ГАИ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Острый конфликт разгорелся 7 ноября между сотрудниками ГИБДД и автомобилистами, которые выехали на улицы Владивостока организованной колонной для защиты своих интересов.

Коммунисты отмечали 7 ноября 92-ю годовщину Октябрьской революции. Около 200 человек собрались в районе автобусной остановки "Дальзавод" и проследовали организованной колонной по Светланской к привокзальной площади Владивостока. Колонну по ходу движения сопровождали сотрудники милиции и ГИБДД, перекрывшие предварительно проезжую часть. На привокзальной площади участники шествия устроили митинг.

Коммунистов поддержали автомобилисты, протестовавшие против повышения пошлин, высоких цен на бензин и за отмену техрегламента. Организованной колонной они поехали от "Дальзавода" по ул. Пушкинской, но на ул. Вс. Сибирцева колонну задержали. Разгорелся конфликт между автомобилистами и сотрудниками ГИБДД. У каждой из сторон своя версия причины столкновения.

- Сначала нас остановили там, где нельзя останавливаться, а затем стали за это штрафовать, - возмущенно рассказал "ЗР" один из автомобилистов. - Мы сами слышали, как сотрудникам ГИБДД по рации поступила команда задержать нашу колонну под любым предлогом. За эту поездку меня останавливали столько, сколько не стопорили за весь год.

- Вы уж если рассказываете, то рассказывайте полностью, - вступил в беседу заместитель начальника ГИБДД Владивостока подполковник милиции Валентин ОЛЕЙНИК. - Сотрудник ГАИ на ул. Пушкинской около американского генконсульства дал вам команду остановиться, но вы не подчинились. Поэтому колонну догнали и начали составлять административные протоколы. Вы обязаны были подчиниться требованиям сотрудника ГАИ!

Выплеснув возмущение, автомобилисты стали доказывать, что являются законопослушными участниками дорожного движения и не стоило их тормозить. Подполковник весьма корректно и даже мягко пытался доказать правомерность действий своих подчиненных и затем дал команду отпустить автомобилистов, пообещав объективное решение на административной комиссии.

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