Взяточник "в законе"

Чугуевский районный суд оправдал бизнесмена из Владивостока, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Но прокурор Чугуевского района Евгений ТРОНИН с приговором суда не согласился и намерен его обжаловать.

В июле 2008 года сотрудники местного ГИБДД задержали водителя автомашины "Лексус", ехавшего с превышением скорости. Нарушителем оказался бизнесмен из Владивостока. Он попытался дать взятку. Но инспектор продолжал составлять протокол. Тогда предприниматель сунул в бардачок "гаишной" машины 200 руб. Инспектор денег не взял, инцидент был заснят на скрытую видеокамеру. В итоге - уголовное дело по факту взятки должностному лицу. За это можно получить до 8 лет или штраф до 4,5 млн руб. Но суд... оправдал взяточника.