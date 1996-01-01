Командир полка ДПС раздавал дорожные "индульгенции" своим и... бандитам

История с задержанием и водворением в окружной следственный изолятор (Хабаровск) командира полка ДПС Отдела ГИБДД УВД по Владивостоку Николая СТАРИНЦА продолжает оставаться в топ-листе самых обсуждаемых событий ушедшего октября.

Официальная информация из столицы ДФО крайне скудна и противоречива. Считается, что превышение должностных полномочий, инкриминируемое комполка, заключалось в раздаче его именных "индульгенций" в виде визиток, обладатели которых оказывались над дорожными законами в пределах Владивостокского городского округа. Однако сами сотрудники ГИБДД Владивостока и Приморья, да и приближенные к местным следственным органам люди, высказывают и другие версии.

По общему мнению, "визитки" - сущая мелочь, а "шьют" Старинцу пособничество терроризму, что безосновательно - мало ли откуда в кармане убитого боевика мог взяться кусок бумаги с факсимиле командира ДПС.

Компетентные органы стали приглядываться к Старинцу задолго до 14 марта, когда спецподразделения УВД и ФСБ по Приморскому краю гранатами и снайперскими выстрелами разворошили бандитское гнездо на проспекте "Красного знамени" и достали "визитки-индульгенции" из карманов убитых в ходе спецоперации боевиков, утверждают источники "ЗР".

Богатеющий день ото дня сотрудник милиции, сумевший скупить, по некоторым данным, чуть ли не целый подъезд многоквартирного дома, априори должен вызывать подозрение. Но кто у нас сегодня из силовых полковников живет в шалаше, ходит в рубище и обедает "дошираком"? Поэтому до поры до времени жилплощади в доме по ул. Овчинникова особого интереса у службы собственной безопасности не вызывали.

Время наступило, когда на базе батальона ДПС был сформирован полк. Его командир возвысился не только в звании и милицейских табелях о рангах. Он оказался на новом иерархическом уровне, на котором можно если не все, то почти все. Должность открыла перспективы для карьерного роста, что для Старинца играло не последнюю роль, утверждают близко знающие его люди.

Они отмечают, что в последнее время Николай Николаевич сильно изменился. И далеко не в лучшую сторону. Бывший подчиненный рассказал, как утром за командиром приезжала служебная машина, которая перегораживала и без того узкую дорогу, а люди, ехавшие в этот момент по делам, вынуждены были ждать, пока командир полка займет место в салоне и уедет следить за безопасностью дорожного движения в городе. Однажды у одного водителя не выдержали нервы, он посигналил, требуя освободить проезд. Говорят, потом месяц возвращал свои водительские документы.

Это, конечно, не криминал. За такое не будут проводить задержанного по рабочим коридорам на виду подчиненных в позе "зю". Скорее всего, считают источники "ЗР", хорошо знающие ситуацию в системе Госинспекции Владивостока и Приморского края, поводом для громкого задержания стали вскрывшиеся факты служебных преступлений - переоформление документов ДТП с погибшими участниками, вымогательство денег у виновников происшествий.

Как рассказал источник, пожелавший остаться не названным, ДТП со смертельным исходом было для Старинца и группы приближенных к нему людей все равно, что праздник. После поступления информации о происшествии человеку, совершившему наезд, а по УК - "непредумышленное убийство", давали понять, что можно избежать уголовной ответственности примерно за $15 тыс.

Специалисты, знающие тонкости работы ГИБДД, могут возразить - переоформить ДТП очень сложно: слишком много людей втягиваются в орбиту аварии с летальным исходом. Тут и дежурная часть, принимающая "тревожный сигнал", дознаватели и следователи, выезжающие на место ДТП, розыск, наконец, который в случае необходимости ищет свидетелей, а иногда и самого водителя-убийцу. Как быть с этим "колхозом"?

Оказывается нужно лишь выстроить цепочку, чтобы все было схвачено снизу доверху. Недаром после ареста Николая Старинца мигом "ушли" начальника дежурной части. Своей должности лишился начальник штаба полка, который, по разговорам, имел вторую, "внештатную" должность и именовался не иначе как "кассир". И отставкам с увольнениями, говорят, пока не видно конца.

Тут уместно вспомнить, что государство, ужесточив ответственность за административные правонарушения, вплоть до лишения права управления авто, "гаишных" мздоимцев оставила без "дополнительного" приработка. Ведь только во Владивостоке ежедневно выявлялись до 30-40 нетрезвых водителей. А такса за "отбеливание" - так на жаргоне называется откуп от составления протокола - доходила до 50 тыс. руб. Лишь одной поправкой в КоАП все возможности обогащения "гаишников" ушли в мировые суды.

Теперь сотрудники ГИБДД могут "подзаработать" лишь на нарушениях правил движения на железнодорожном переезде. Например, моего знакомого "построили" на знаменитом Луговском ж/д переезде, а за закрытие дела просили всего 5000 руб. Но такие суммы не могли удовлетворить аппетиты высокопоставленных "гаишников". Так появилась схема с "дойными коровами", совершившими ДТП с тяжелыми последствиями.

Насколько эта версия соответствует действительности, вероятно, скоро узнаем. По имеющейся у "ЗР" неофициальной информации из Хабаровска, Николай Старинец согласился сотрудничать со следствием, и стороны пришли к соглашению. Вполне вероятно, мы узнаем имена новых фигурантов...