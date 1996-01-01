Трагедия в переулке

Глава управления федерального казначейства по Хабаровскому краю Елена ГАНУШКИНА 29 октября найдена мертвой рядом со строящимся домом в Хабаровске в переулке Казарменный, 5, куда, после завершения строительства, должно было переехать ее ведомство. "Возможно, это самоубийство", - сообщили в УВД Хабаровского края. Елена Ганушкина занимала должность руководителя управления федерального казначейства по Хабаровскому краю с 1995 г. Ранее работала в финансовом управлении краевого правительства. Имела классный чин Государственный советник Российской Федерации 2-го класса и звание "Заслуженный экономист Российской Федерации".