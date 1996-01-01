Фрагменты резины обследует прокуратура

Приморской транспортной прокуратурой была организована выездная проверка по факту обнаружения фрагментов резины на взлетно-посадочной полосе в аэропорту г. Владивосток.

Как установлено проверкой, 24.10.2009 г. при взлете воздушного судна Аэрбас А-330-300 авиакомпании ОАО "Владивосток Авиа" на взлетно-посадочной полосе обнаружены фрагменты резины одного из колес шасси. Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Внуково (Москва), где произведена замена колеса и судно допущено к дальнейшей эксплуатации согласно расписанию полетов.

В настоящее время Дальневосточным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) назначена комиссия по расследованию данного авиационного события и дальнейшей его классификации. По данным специалистов Росавиации, угрозы для осуществления полета и безопасности пассажиров не было.