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Фрагменты резины обследует прокуратура
Приморской транспортной прокуратурой была организована выездная проверка по факту обнаружения фрагментов резины на взлетно-посадочной полосе в аэропорту г. Владивосток.
Как установлено проверкой, 24.10.2009 г. при взлете воздушного судна Аэрбас А-330-300 авиакомпании ОАО "Владивосток Авиа" на взлетно-посадочной полосе обнаружены фрагменты резины одного из колес шасси. Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Внуково (Москва), где произведена замена колеса и судно допущено к дальнейшей эксплуатации согласно расписанию полетов.
В настоящее время Дальневосточным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) назначена комиссия по расследованию данного авиационного события и дальнейшей его классификации. По данным специалистов Росавиации, угрозы для осуществления полета и безопасности пассажиров не было.
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