В Дальнегорске задержали женщину, наживавшуюся на стариках

В Дальнегорске задержана пожилая мошенница - женщина старше 60 лет, жительница Уссурийска, неоднократно ранее судимая за мошенничество. Она "гастролировала" по краю, в последнее время "наследила" в ДГО и в Кавалеровском районе.

Женщина входила в доверие к одиноко проживающим, больным старикам и обманом выманивала у них деньги. Предварительно наводила справки об одиноких престарелых гражданах во дворе, в подъезде. Представлялась знакомой детей или родственников стариков и предлагала свою помощь - мол, я по просьбе вашего сынка Васи, давайте схожу в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами. Брала у доверчивых пенсионеров деньги в пределах 3 тыс. руб. и исчезала. Сейчас мошенницу обвиняют по ст. 159 ч. 2 УК РФ. В ожидании суда она находится в изоляторе временного содержания во Владивостоке.