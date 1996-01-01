Средняя взятка в вузах - 20000 рублей

Департамент экономической безопасности МВД РФ подвел итоги антикоррупционной спецоперации в вузах. Там за четыре месяца взяток дали на 23 млн. И это только то, что выявили.

За 4 горячих месяца экзаменов - выпускных, переходных и вступительных - сотрудники департамента поймали на взятках почти тысячу преподавателей. Элементарный математический подсчет показал: средний размер взятки - 20 тысяч рублей.