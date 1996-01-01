Рейдеры с ружьями в речном порту

Теплоход в Хабаровске атаковали вооруженные люди. По данным правоохранительных органов, это была попытка рейдерского захвата.

Как сообщило агенство PrimaMedia, несколько вооруженных человек проникли на борт теплохода "Капитан Борис Бехли" в Хабаровском речном порту. По данным правоохранителей, к рейдерскому захвату привел конфликт между собственником судна и арендатором. По данным пресс-службы УФСБ РФ по Хабаровскому краю, вооруженные люди отобрали у экипажа мобильные телефоны. Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы от капитана другого судна. Трех нарушителей задержали милиционеры и пограничники.

По предварительным данным, они являются работниками одного из частных охранных предприятий. Еще три человека находятся в розыске. Установлено, что захватчики были вооружены пневматическим оружием.