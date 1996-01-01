Новые случаи "свиного" гриппа обнаружены в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выявлены новые случаи заболевания "свиным" гриппом, сообщил 15 октября главный санитарный врач региона Владимир ОТТ. По его данным, среди общего числа заболевших - трое взрослых и 18 детей. Лабораторные исследования подтверждают новые факты вируса А/H1N1.

При этом десять детей заболели высокопатогенным вирусом гриппа, не выезжая за пределы региона. "Это еще раз подтверждает тот факт, что циркуляция вируса среди населения существует", - отметил Владимир Отт. Он также сообщил, что для предупреждения распространения заболевания в крае приостановлены занятия в 19 классах семи школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В школах, где закрыты на карантин классы, проводятся противоэпидемические мероприятия: медицинский контроль за состоянием детей, для преподавательского состава организуют обучающие семинары. В детских дошкольных учреждениях проводятся утренние фильтры.

Главный санитарный врач выразил обеспокоенность, что сегодня в Хабаровске регистрируется высокий уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников, что необычно для этого времени года. Так, прирост заболевших за последнюю неделю составил 33%. Он не стал скрывать, что налицо превышение эпидемического порога по ОРВИ в Хабаровске, районе имени Лазо, Солнечном, Бикинском районах. При этом иммунизация населения далека от завершения.