Надо ли охранять мэра?

Теперь ответ на этот вопрос дан судом: если ему дорога жизнь, пусть платит за охрану из своего кармана. Экс-градоначальник Владивостока Юрий КОПЫЛОВ заплатил.

15 октября бывший глава Владивостока выполнил решение суда, по которому его обязали вернуть в казну около 4 млн руб., потраченных на охрану двора дома по ул.Прапорщика Комарова, в котором он проживал, будучи мэром. Прокуратура доказала в суде, что вневедомственная охрана караулила имущество семьи Копылова. Экс-мэр не раз пытался оспорить это решение, но безрезультатно, пишет газета "КП". И в итоге Копылов махнул рукой: "Я просто устал от давления системы, на которую я же и работал. Мне уже недалеко до инфаркта. Мы люди не богатые, половины того, что числилось в перечне арестованного имущества, у меня давно нет. Просто поленился в свое время снять с учета те же автомобили". По словам нынешнего пенсионера, деньги ему заняли пятеро друзей, с которыми Юрий Копылов предполагает рассчитаться, продав гараж и авто.