В Приморье прошел "Розыск"

На территории Приморья завершилась оперативно-профилактическая операция "Розыск". В ходе операции органами краевого УВД были задержаны 146 человек, находившихся в розыске за совершение преступлений.

Традиционно основными целями мероприятия являются стабилизация оперативной обстановки, розыск и задержание лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, установление местонахождения лиц, пропавших без вести.

Среди тех, кто был задержан, оказалось 40 человек, которые находились в федеральном розыске, 104 - в местном, а 2 - в межгосударственном. Также сотрудники милиции обнаружили 47 человек, числившихся пропавшими без вести, 10 грабителей, 62 вора, 5 человек, подозреваемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 4 - в преступлениях экономической направленности.