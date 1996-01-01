www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Нелегальный транзит из Ирана в Японию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

13 октября в Находке были задержаны четверо граждан Исламской Республики Иран, которые планировали незаконно пересечь государственную границу и на одном из судов убыть в Японию.

Иранцы прибыли в Москву несколько дней назад рейсом из Тегерана. Далее маршрут их следования пролегал через Россию: самолетом - в Хабаровск, а оттуда на такси в Находку. В течение трех дней иранцы вели наблюдение за торговым портом, где проходит пограничное оформление судов заграничного следования. При задержании у них был изъят фотоаппарат, а на отснятых кадрах зафиксированы подступы к пункту пропуска, уязвимые места в охране территории порта и маршрут движения к судам загранследования.

Сотрудники органов безопасности задержали иностранцев в частной гостинице. Руководство отеля разместило иностранцев без всякой регистрации, грубо нарушив законодательство. К сожалению, такие факты попустительства потворствуют нелегалам. Владельцы гостиницы привлечены к ответственности. Иностранцы решением суда выдворены из России на родину.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, с начала года во Владивостоке и Находке уже задержано 23 гражданина Ирана, изыскивающих возможность нелегального выезда в Японию.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru