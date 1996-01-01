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Нелегальный транзит из Ирана в Японию
13 октября в Находке были задержаны четверо граждан Исламской Республики Иран, которые планировали незаконно пересечь государственную границу и на одном из судов убыть в Японию.
Иранцы прибыли в Москву несколько дней назад рейсом из Тегерана. Далее маршрут их следования пролегал через Россию: самолетом - в Хабаровск, а оттуда на такси в Находку. В течение трех дней иранцы вели наблюдение за торговым портом, где проходит пограничное оформление судов заграничного следования. При задержании у них был изъят фотоаппарат, а на отснятых кадрах зафиксированы подступы к пункту пропуска, уязвимые места в охране территории порта и маршрут движения к судам загранследования.
Сотрудники органов безопасности задержали иностранцев в частной гостинице. Руководство отеля разместило иностранцев без всякой регистрации, грубо нарушив законодательство. К сожалению, такие факты попустительства потворствуют нелегалам. Владельцы гостиницы привлечены к ответственности. Иностранцы решением суда выдворены из России на родину.
Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, с начала года во Владивостоке и Находке уже задержано 23 гражданина Ирана, изыскивающих возможность нелегального выезда в Японию.
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