Телефонные мошенники меняют тактику?

Поговаривают, что не так давно правоохранительные органы одного российского заполярного региона накрыли банду телефонных мошенников, работающих не где-нибудь, а будучи в местах лишения свободы.

После того как приморцам перестали поступать «разводящие» смс-ки с мольбами о помощи с декоративных для нас федеральных номеров, начинающихся с цифр из серии 913-917 и 923-926, подельники отбывающих срок жуликов перешли на новые методы работы.

Так, по слухам, ноу-хау заключается в том, что ждать стоит уже не смс-сообщения, а полновесного звонка и не когда-нибудь, а ночью или под утро, чтобы плохо соображающего человека взять еще тепленьким известием о якобы попавших в беду родных и близких.

Поэтому, как советуют в милиции, и это уже не слух, нужно быть бдительным и еще раз бдительным!