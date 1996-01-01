Полтора миллиона сибирякам

Дальневосточные энергетики помогают сибирякам, пострадавшим в результате трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Перечислены первые пожертвования.

В ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК") подведены первые итоги добровольного сбора средств в помощь семьям энергетиков, трагически погибших в результате августовской аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В акции уже приняли участие 5803 человека. Они перечислили из своей зарплаты 1 484 048 руб. 90 коп. Еще 58 тыс. руб. было направлено пострадавшим первичными профсоюзными организациями предприятий и филиалов ОАО "ДГК". Участие в акции милосердия было для дальневосточных энергетиков делом добровольным, подчеркнули в пресс-службе ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". Сбор средств продолжается.