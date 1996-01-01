Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Полтора миллиона сибирякам
Дальневосточные энергетики помогают сибирякам, пострадавшим в результате трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Перечислены первые пожертвования.
В ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК") подведены первые итоги добровольного сбора средств в помощь семьям энергетиков, трагически погибших в результате августовской аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В акции уже приняли участие 5803 человека. Они перечислили из своей зарплаты 1 484 048 руб. 90 коп. Еще 58 тыс. руб. было направлено пострадавшим первичными профсоюзными организациями предприятий и филиалов ОАО "ДГК". Участие в акции милосердия было для дальневосточных энергетиков делом добровольным, подчеркнули в пресс-службе ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". Сбор средств продолжается.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"