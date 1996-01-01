Во Владивостоке задержан командир полка

Командир полка ДПС Отдела ГИБДД УВД по Владивостоку Николай СТАРИНЕЦ, был задержан 8 октября в своем рабочем кабинете в здании Отдела на Фонтанной,10.

По имеющейся информации, задержание проводили сотрудники ФСБ по Приморскому краю. Также известно, что следственные мероприятия включают в себя проверку на причастность комполка к деяниям, попадающим под ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий).