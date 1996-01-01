За "сметный лохотрон" привлекут к ответственности?

Судебные иски в отношении одной из фирм, тиражирующей рыночные расценки на ремонтно-строительные работы во Владивостоке, фальсифицированные в угоду теневому бизнесу, собирается подавать группа состоятельных горожан.

Как отметил один из них, позвонивший в нашу газету, за такие деньги, что ему стоил капитальный ремонт его небольшой квартиры площадью около 160 кв. м в центре города, можно купить хорошую виллу в США. По его мнению, некоторые расценки, включенные ремонтной фирмой в смету, были завышены от "нормальных" в 1,5-3 раза. Именно эту разницу он намерен выспорить у фирмы, которая выстроила "сметный лохотрон" на основе "выдуманных" ремонтно-строительных расценок.

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