К саммиту АТЭС-2012 построят новую тюрьму

Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, планируют построить во Владивостоке к саммиту АТЭС, который пройдет здесь в 2012 году.

Открытый конкурс на право заключения госконтракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту объявлен 11 сентября, сообщает РИА PrimaMedia. "Данное учреждение будет использовано для содержания людей, для которых суд выдвинул такую меру наказания, как административный арест", - отметили в пресс-службе УВД по Приморскому краю.