Антимонополисты поймали дорожную дирекцию Владивостока на махинациях с государственными закупками

Инспекция по контролю в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд Приморского УФАС России в ходе внеплановой проверки деятельности ФГУ ДСД "Владивосток" выявила нарушения закона о размещении заказов.

Сегодня внедрение электронных аукционов является одним из способов борьбы с коррупцией и вездесущими "откатами". В связи с этим ФАС России по своей инициативе проверила правильность размещения информации о заказах на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Оказалось, что ФГУ "Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства Владивосток, как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД "Владивосток") при размещении в 2008 году заказа на страхование транспорта использовало в предмете заказа в русскоязычных словах латинские буквы вместо русских, что исключает возможность поиска этой информации посторонними страховыми компаниями.

Такие махинации взяты на вооружение по всей стране многими недобросовестными госзаказчиками с целью недопущения к участию в торгах посторонних участников аукциона. Этой проблеме посвящено много публикаций и выступлений руководителей ФАС России.

15 сентября инспекция Приморского УФАС России подтвердила нарушения статей 16 и 45 закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" при размещении государственным заказчиком извещения на официальном сайте с использованием латинской "с" вместо русской в ключевом слове "страхование", сообщает пресс-служба УФАС Приморья.