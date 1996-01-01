Скинхеды попали в сети хабаровской милиции

В Хабаровске задержаны четыре скинхеда, совершивших нападение на синагогу и дом милиционера. Получив информацию о готовящемся "акте устрашения", Главное управление МВД по ДФО провело спецоперацию. Одна группа националистов была задержана, когда бросала бутылки с зажигательной смесью в окна синагоги, другая - рядом с домом, в котором проживает сотрудник управления, расследующий экстремистские преступления. В акции принимали участие молодые люди 15-23 лет - школьник, два студента и житель города, который проходил срочную службу в одном из спецподразделений Минобороны РФ.