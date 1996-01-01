Во Владивостоке сотрудники милиции и прокуратуры обнаружили нелегальное казино

Недавно на Сахалине, в городе Холмске, сотрудники милиции обнаружили подпольное казино. Чтобы в него попасть, милиционерам пришлось штурмовать двухэтажный частный особняк. Операция прошла успешно, и деятельность нелегального игорного заведения была прекращена.

Интересно, что, по слухам, во Владивостоке сотрудники милиции и прокуратуры также обнаружили нелегальное игорное заведение. Однако, как утверждают наши источники, владельцам точки удалось "загладить" конфликт с работниками силовых структур. Причем казино продолжает работать дальше, правда, только еще в более "секретном" режиме.

Рубрика "Ходят слухи, что.."