Вещественные доказательства проданы?

Уссурийские слухмейкеры уже давно судачат по поводу интереса, проявляемого Следственным управлением Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Приморскому краю, к одному высокопоставленному сотруднику местной милиции.

Источником разговоров послужило одно уголовное дело, возбужденное против тамошних коммерсантов. Как водится в таких случаях, "коммерсов" в острог, а имущество под замок как вещественные доказательства. Но со временем вдруг выяснилось, что вещдоков-то уже и нет. Они… проданы! Вот и вопрошают на кухнях языкастые, кто, кому и за сколько толкнул арестованное добро, желая следователям поскорее ответить на эти вопросы.

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