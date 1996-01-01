Новая исполнительная бумага

Как сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Приморскому краю, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.07.2008 № 579 (ред. от 27.01.2009) "О бланках исполнительных листов" для федеральных арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей субъектов Российской Федерации утверждена новая форма бланка исполнительного листа.

Бланки изготовлены на специальной бумаге с водяными знаками, а также с иными видами защиты, имеют сквозную нумерацию с указанием порядкового номера. УФССП России по Приморскому краю напоминает, что исполнительные листы, выданные до 12.08.2009, действительны наравне с исполнительными листами, оформленными на бланке нового образца, и обмену не подлежат. Исполнительные листы, выданные после 12.08.2009 и не оформленные по установленной форме, не являются исполнительным документом и подлежат возврату в суд.