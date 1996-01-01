Металлолом до цугундера доведет

Возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера колонии ФБУ ИК - 29 ГУФСИН России по Приморскому краю, который занимался тем, что потихоньку присваивал вверенное казенное имущество.

Как сообщила ст. помощник руководителя Следственного управления СК при Прокуратуре Аврора РИМСКАЯ, следствием установлено, что подозреваемый, используя служебное положение, вывез стоящее на балансе ФБУ ИК - 29 ГУФСИН списанное оборудование как лом черного металла в количестве свыше 9 тонн в пункт приема металлолома. Часть полученных за сдачу металлолома денежных средств им была присвоена.