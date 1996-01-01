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На поляне траву….
Как показывают рейды наркополицейских и милиционеров, жители сельских районов Приморья по-прежнему не брезгуют культивированием конопли, причем это растение встречается практически по всему краю. Где-то больше, где-то меньше, но те территории, которые могли бы успешно быть засажены пшеницей или кукурузой, на самом деле используются не самым законным образом.
Так, 671 куст конопли вырастил на своем огороде нигде не работающий житель с. Романовка Шкотовского района. 296 кустов каннабиса обнаружено в ходе осмотра участка в дачном кооперативе неподалеку от г. Дальнегорска, 252 куста конопли - у жителя с. Павловка Михайловского района. Сразу несколько фактов культивирования конопли выявлено на территории г. Спасска-Дальнего: 112 кустов обнаружены во дворе дома на ул. Колхозной, 145 - на ул. Дальней. Первенство, впрочем, принадлежит жителю с. Константиновка Спасского района, на участке которого наркополицейские обнаружили и изъяли сразу 3180 кустов конопли.
В ходе первого этапа операции "Мак-2009", стартовавшей 15 мая, наркополицейские выявили 17 очагов произрастания неугодных растений. Восемь из них - плантации конопли, расположенные в труднодоступных лесных массивах - были обнаружены с помощью вертолетных облетов.
Используя тяжелую технику и гербицидную обработку, сотрудники наркоконтроля уничтожали целые плантации этих растений. Распыление раствора осуществляется из гидранта пожарной машины. Это позволяет охватывать большие площади для обработки в сжатые сроки. Гербициды полностью иссушают растение за несколько недель, прежде чем оно даст семена, и делают его непригодным для создания наркотика. Конечно же, для животных и человека препарат безвреден.
Именно таким способом сотрудники уссурийского межрайонного отдела приморской наркополиции совместно с сотрудниками ОВД по Ханкайскому району в д. Ильинка уничтожили конопляное поле размером более 25 гектаров. Из-за размеров наркоплантации пришлось несколько раз заправлять пожарную машину и опрыскивать вредоносные растения. А самое примечательное то, что плантация находилась в непосредственной близости от населенного пункта, на территории одного из бывших совхозов и до настоящего момента любой местный житель мог использовать это сырье для личного употребления или приготовления более концентрированных наркотиков на основе конопли - таких как гашиш и гашишное масло.
В связи с этим напоминаем жителям края, что, согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ, культивирование наркотикосодержащих растений наказывается лишением свободы на срок до 8 лет.
"Операция "Мак" имеет огромное значение для сельских районов края, поскольку значительная часть Приморья все еще поражена дикорастущей и, как ни печально, культивируемой коноплей", отмечает руководство наркополиции.
Так и хочется воззвать: люди, будьте гуманны по отношению к себе и ближним! Конопля, она же марихуана, в сознании большинства почему-то продолжает оставаться совершенно безобидной. Однако как ни крути, марихуана, "химка", гашиш и прочие производные от конопли - это наркотики многократно сильнее алкоголя и никотина, коварные и непредсказуемые.
На данный момент, то есть по завершению первого этапа операции, наркополицейские уничтожили более 130 тон наркотикосодержащих растений, возбуждено 463 уголовных дела в сфере незаконного наркооборота. Что касается борьбы с организованной наркопреступностью, то за период проведения первого этапа операции "Мак-2009" приморские наркополицейские пресекли преступную деятельность 44 организованных преступных групп и групп лиц по предварительному сговору, занятых в сфере производства, изготовления и сбыта наркотиков каннабисной группы.
Второй, заключительный этап операции "Мак-2009", продлится до 31 октября. В этот период наркополицейские планируют уделить особое внимание перекрытию каналов поставки, выявлению и пресечению фактов сбыта наркотиков каннабисного ряда, ликвидации наркоцехов и организованных преступных групп, занимающихся поставками наркотиков на основе конопли в крупные города Приморья и соседние регионы.
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