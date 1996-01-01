Обезврежена банда угонщиков

Прокуратура города Находки направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы, занимавшихся хищением автомобилей.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех жителей города, которые в период с 29 сентября 2008 года по 10 февраля 2009 года в городе Находке совершили пять краж японских автомобилей и иного имущества, причинив потерпевшим ущерб в крупном размере.