Приморского депутата привлекут за стрельбу по камере видеонаблюдения

Депутат Законодательного собрания Приморского края Приморья Евгений ОЛОМСКИЙ за стрельбу из ружья по видеокамерам предстанет перед судом.

Следствием установлено, что в марте прошлого года Евгений Оломский произвел несколько выстрелов из пневматического ружья по расположенной на доме видеокамере. Тем самым умышленно уничтожил чужое имущество, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

Евгению Оломскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 167 ч. 1 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Владивостоку управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю. только странно, что на расследование хулиганства ушло полтора года.