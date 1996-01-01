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Чиновник поделился с родственницей 80-ю миллионами из бюджета
Окончено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа Алексея ЧЕРНОВАЛОВА.
Как установило следствие, чиновник незаконно перевел более 80 млн рублей в адрес "Территориального экологического фонда г. Находки". В ходе следствия выяснилось, что рулит этим фондом депутат думы Находкинского городского округа, а по совместительству - близкая родственница обвиняемого.
Копнув глубже, следователи обнаружили, что кроме этих миллионов чиновник приложил руку к еще двум десяткам аналогичных эпизодов. За несколько лет Черновалов перечислял на "родственный" счет различные суммы от 10 тыс. до 10 млн руб., а общий ущерб бюджету Находкинского городского округа составил более 90 млн руб.
Кроме того, установлено, что денежные средства, незаконно поступившие в фонд, расходовались его директором по собственному усмотрению, в том числе и на личные нужды, обслуживание и ремонт личного автотранспорта, приобретение квартиры и др. По имеющимся, но пока не подтвержденным данным, директор фонда тратила эти деньги в том числе и на свою предвыборную кампанию.
Пока следствием приняты меры к обеспечению возможности конфискации имущества. Уже арестованы две дорогие автомашины обвиняемого, квартира и расчетный счет.
В настоящее время прокурор, согласившись с предъявленным Алексею Черновалову обвинением по ст. 286 ч. 1 УК РФ (превышение должностных полномочий), утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по приморскому краю Аврора РИМСКАЯ, точку в этом деле ставить рано. В отношении директора "Территориальный экологический фонд г. Находки", депутата думы Находкинского городского округа проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
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