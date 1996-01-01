E-ticketing. Не быть обманутым

По делу двух туристических компаний "Восток-С Трейдинг" и "Форт Авиа Сервис", продававшим своим клиентам распечатку брони электронных билетов по цене самих билетов, продолжается расследование, которым занимается управление по борьбе с экономическими преступлениями по Ленинскому району г. Владивостока.

Продажа бумаги формата А4 - не единственный способ попасть впросак при приобретении электронных билетов, случается сбой системы бронирования, непрохождение платежей с карты оплаты VISA и MASTER CARD и просто человеческий фактор.

Две зарисовки из жизни

На форуме vl.ru, что славится своими прямыми высказываниями, появилась информация следующего содержания: "Оплатили билеты Владивосток - Москва - Владивосток на двоих. Но на стойке регистрации нам отказали, т.к. мы в их списках не значились. Пошли в окошко представительства авиакомпаний, там встретили еще одну пару с такой же проблемой. Пришлось срочно выкупать билеты по цене вдвое большей за час до рейса". Таких товарищей было три десятка, на разных рейсах разных авиакомпаний. "Восток-С Трейдниг" и "Форт Авиа Сервис" - туристические компании, принадлежащие одному лицу, просрочили договоренности с авиакомпаниями на право бронирования и продажи билетов, но клиентам об этом сообщить забыли. УБЭП ведет разбирательство.

Казалось бы, пользуйся услугами проверенных туристических компаний - и будет тебе счастье. Или еще лучше: если дружишь с компьютером, лично бронируй свои билеты на сайте авиакомпаний. Но на этот счет есть вторая зарисовка: человек купил билет вышеуказанным способом на официальном сайте известной российской авиакомпании, деньги с карточки были сняты, о чем уведомила услуга интернет-банкинг SMSкой, но подтверждение покупки на e-mail не пришло. Клиент авиакомпании вовремя не отреагировал, поскольку уже неоднократно пользовался услугами e-ticketing. В итоге за пять минут до окончания регистрации выкупал билет по двойной стоимости. Как установило служебное разбирательство - причина была в ошибке сбоя системы приема платежей, т. е. даже не человеческий фактор! И виновных нет.

Как обезопасить себя?

Советы на городских форумах сводились к одному - вернуться к бумажным билетам. Однако это невозможно. Введение электронного билета - инициатива международной ассоциации IATA, которая разработала проект STB (Simplifying The Business). Внедрение электронного билета - обязательное условие участия в проектах ведущих авиакомпаний мира.

Не углубляясь в подробности, без этой технологии уже невозможны продажи авиабилетов на стыковочные рейсы.

Досье Компании - члены IATA к 1 января 2008 года должны были внедрить технологии электронного билета. В США на технологию перешли 95% компаний, в Европе, в зависимости от страны, - от 60 до 90%. В IATA почти 200 компаний, из них всего 7 - российские. Они сами принимают решение об участии в программе электронного билета, в зависимости от ведения стратегии на международном рынке. При отказе от системы электронного билета авиакомпания обслуживает только внутренние перелеты. В Сибири и на Дальнем Востоке активнее всего отработкой системы введения электронного билета занимаются S7 и "Владивосток Авиа".

Как прокомментировал ситуацию начальник службы по связям с общественностью компании "Владивосток Авиа" Александр АЛЕКСЕЕВ, при использовании технологии покупки электронного билета очень важно придерживаться пошаговой инструкции: "И при сбое немедленно информировать сотрудников информационного центра. У нас не было случая, чтобы клиенты, обеспокоенные возможностью махинаций с электронными билетами со стороны туристических компаний, переоформляли купленный на сайте авиакомпании электронный билет на обычный, бумажный. Мы анализируем все запросы и вопросы, поступающие в информационный центр авиакомпании. Итогом работы стало недавнее размещение на сайте списка "часто задаваемых вопросов", где есть перечень ответов на них.

Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте по адресу: www.vladivostokavia.ru/ru/passengers/instructions/faq/.

Что касается ответственности перевозчика перед пассажиром, если случаются сбои с бронированием, покупкой, оплатой электронного билета и т. д., то порядок и мера ответственности регулируются в РФ двумя законодательными актами: "Воздушным кодексом РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ" и Федеральными авиационными правилами "Общие правила воздушных перевозок пассажиров". Другими словами, ответственность, если рейс регулярный, лежит на авиакомпании. Если же говорить об ответственности перед пассажиром относительно чартерной перевозки по заявке туристических фирм, то там ситуация с ответственностью несколько иная".

Небольшой ликбез на тему безопасности приобретения электронных билетов провели клиентам сотрудники туристических компаний. Так, в распечатке брони должен быть указан номер рейса, имя пассажира и timelimited (контрольное время выкупа билета). В самом билете содержится: номер рейса, тип самолета, время и аэропорт вылета, пункт назначения, имя и паспортные данные пассажира.

Два совета

Всероссийская сеть "БИЛЕТУР", являющаяся торговой маркой розничной сети ОАО "Приморское агентство авиационных компаний", ведет активную разъяснительную кампанию среди клиентов о неизбежности нововведений. "Новая форма авиабилета вместо бумажного бланка позволяет сделать подготовку к полету легкой и комфортной, - комментирует директор Владивостокского филиала Всероссийской сети "БИЛЕТУР" Антон Мартюшев. - Все данные поездки, включая контрольную запись об оплате кредитной картой, хранятся в клиентском банке и системе бронирования авиабилетов компании. Электронный билет невозможно потерять, он не может быть украден, на посадку вы просто приходите с паспортом. В крупных аэропортах можно самостоятельно зарегистрироваться на рейс, используя специальные стойки. Возможна покупка электронного билета для родственников или друзей, даже если они находятся в другой стране, а им останется лишь приехать в аэропорт и сесть в самолёт. Значительно упрощается процедура переоформления билета в случае изменений даты вылета и рейсов - если условия оплаченного тарифа не предполагают штрафные санкции, переоформить билет можно по телефону. Однако советуем пассажирам быть внимательными и во избежание мошенничества обращаться в крупные, проверенные агентства с хорошей репутацией".

В итоге советов два: четкое следование инструкции при самостоятельном бронировании и знание деловой репутации компании-оператора. В случае же осечки - пишите претензию в компанию или заявление в прокуратуру, может, на этот раз повезет, и кому-то присудят компенсировать ваш моральный и материальный ущерб.